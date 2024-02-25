Зеленский о поставках ATACMS на 300 км: Я нахожусь в позитиве
Президент Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить ракеты ATACMS дальности действия 300 км.
"Вы понимаете, для чего нам это нужно, не хотел бы говорить о деталях – но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать", – сказал Зеленский.
"Действительно, мы очень долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", – сказал президент.
Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS.