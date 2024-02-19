ЗМІ: Адміністрація Байдена працює над передачею Україні ракет ATACMS великої дальності

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.

Про це телеканалу NBC News розповіли два американські високопосадовці, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні ATACMS, але старої модифікації і середньої дальності.

Зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить завдавати ударів на більшій відстані, сказали офіційні особи.

На тлі того, що проєкт з фінансуванням для України застряг у Палаті представників, в оборонному відомстві США повідомили NBC News, що мають обмежені запаси ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами посадовців, якщо Конгрес схвалить фінансування для України, США можуть включити ATACMS дальнього радіуса дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено, додали вони.

Посадовці також не виключили, що можуть звернутися до союзників з проханням надати ракети і Україні, а також поповнити свої запаси ATACMS.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

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