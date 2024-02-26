Радник Байдена: Звичайно, Україна все ще здатна виграти війну

Україна все ще здатна виграти війну проти Росії – але для цього вона повинна мати необхідні ресурси, тому Конгрес США повинен врешті схвалити пакет допомоги для Києва.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі NBC News, пише "Європейська правда".

"Звичайно, Україна може виграти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найбільш важливих цілей, яка полягала в тому, щоб утримати країну від потрапляння в руки Росії", – сказав Саллін, відповідаючи на питання, чи вірять США, що Україна здатна виграти війну у військовий спосіб.

Салліван додав, що Україна здатна відвоювати більше територій, окупованих Росією. Україна зможе це зробити, "якщо матиме інструменти, які їй потрібні".

"І саме тому Сполучені Штати повинні надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", – додав Салліван.

"Ми спостерігаємо певні невдачі, в тому числі останніми днями, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів для захисту Авдіївки на сході країни. Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні", – сказав радник Джо Байдена.

"Від нас, Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, залежить виконання наших зобов'язань", – додав Салліван.

В лютому Сенат США підтримав пакет, який мав би надати близько 60 мільярдів доларів Україні. Але Палата представників пішла на двотижневі канікули, так і не ухваливши пакет допомоги.

Президент США Джо Байден зустрінеться у вівторок у Білому домі з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб спробувати розблокувати мільярди доларів допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.