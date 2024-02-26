Советник Байдена: Конечно, Украина все еще способна выиграть войну

Украина все еще способна выиграть войну против России – но для этого она должна иметь необходимые ресурсы, поэтому Конгресс США должен в конце концов одобрить пакет помощи для Киева.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC News, пишет "Европейская правда".

"Конечно, Украина может выиграть. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из наиболее важных целей, которая заключалась в том, чтобы удержать страну от попадания в руки России", – сказал Саллин, отвечая на вопрос, верят ли США, что Украина способна выиграть войну военным способом.

Салливан добавил, что Украина способна отвоевать больше территорий, оккупированных Россией. Украина сможет это сделать, "если будет иметь инструменты, которые ей нужны".

"И именно поэтому Соединенные Штаты должны предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", – добавил Салливан.

"Мы наблюдаем определенные неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украина не имела достаточно боеприпасов для защиты Авдеевки на востоке страны. Но, в конце концов, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", – сказал советник Джо Байдена.

"От нас, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, зависит выполнение наших обязательств", – добавил Салливан.

В феврале Сенат США поддержал пакет, который должен был бы предоставить около 60 миллиардов долларов Украине. Но Палата представителей ушла на двухнедельные каникулы, так и не приняв пакет помощи.

Президент США Джо Байден встретится во вторник в Белом доме с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.