У Тбілісі оголосили, що Китай вирішив запровадити безвіз з Грузією

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Китай ухвалив рішення впровадити безвізовий режим для грузинських громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

"Китайська Народна Республіка ухвалила рішення запровадити безвізовий режим для громадян Грузії. Громадяни Грузії зможуть перебувати в Китаї без віз 30 днів поспіль", – заявив Кобахідзе.

Дату початку дії безвізу він поки не уточнив, але зазначив, що це "найважливіше рішення, яке полегшить нашим громадянам поїздки до Китаю і створить нові можливості".

"Це рішення є наступним найважливішим практичним результатом угоди про стратегічне партнерство, підписаної минулого року між Грузією і Китаєм", – додав Кобахідзе.

Громадяни Китаю можуть перебувати в Грузії також протягом 30 днів без віз. Таке рішення ухвалив уряд Іраклія Гарібашвілі у вересні 2023 року.

31 липня 2023 року Адміністрація уряду Грузії опублікувала спільну заяву про встановлення стратегічного партнерства між Грузією та КНР.

Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

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