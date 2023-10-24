Китай може скасувати візовий режим для громадян Грузії

Китай розглядає можливість скасування візового режиму для громадян Грузії.

Про це повідомив глава Мінекономіки Грузії Леван Давіташвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA.

Давіташвілі зазначив, що це питання обговорювали в китайській столиці минулого тижня в рамках засідання комісій двох країн з питань економічного співробітництва.

Нагадаємо, в односторонньому порядку Грузія скасувала візовий режим для громадян Китаю 11 вересня. Громадяни КНР можуть перебувати без візи на території країни протягом 30-ти днів.

Одночасно уряд Грузії планує збільшити кількість авіарейсів до Китаю до десяти на день, щоб збільшити потік туристів.

У липні Китай і Грузія підвищили рівень своїх двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

Дарчіашвілі також підкреслював, що Пекін ніколи не ставив під сумнів суверенітет і територіальну цілісність Грузії на тлі заяв опозиції про дружні зв'язки між Китаєм і Росією.

Цього літа прем'єр-міністр Грузії заявив, що в початкових і середніх школах країни розпочнеться вивчення китайської мови.