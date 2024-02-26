Президент Чорногорії вийшов зі своєї партії через невдоволення її курсом

Президент Чорногорії Яков Мілатович оголосив про відставку з усіх посад у своїй партії "Рух "Європа зараз" і виходу з її складу на тлі розбіжностей у поглядах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Оголошуючи про рішення піти у відставку з посад у "Русі "Європа зараз", Мілатович заявив, що нинішня діяльність політичної сили суперечить обіцянкам виборцям і цінностям, якими він керувався, створюючи партію.

"Створюючи "Рух "Європа зараз", ми обіцяли громадянам прозорість у роботі, раціональний та аргументований діалог про інклюзивну та сталу політику. Водночас ми обіцяли, що компетенції та особиста чесність будуть вирішальними факторами при працевлаштуванні та просуванні", – зазначив він.

Водночас президент Чорногорії пообіцяв спрямувати "всі сили" на "реалізацію ключових державних пріоритетів".

У "Русі "Європа зараз", коментуючи рішення Мілатовича, пояснили такий крок внутрішньопартійним конфліктом і його наміром "перешкоджати роботі уряду та партії".

"Це спосіб налагодити відносини на новій основі, яка, ми сподіваємося, буде більш якісною, і для Чорногорії важливо зберегти те, про що він заявив під час своїй відставці, – нарешті почати працювати в інтересах громадян, замість особистої реклами", – йдеться в заяві партії.

Також стало відомо про виключення з "Руху "Європа зараз" міністра юстиції Чорногорії Андрея Міловича, який у жовтні 2014 року в інтерв'ю проросійським пропагандистам вихваляв Путіна і виступав за розвиток відносин Чорногорії із Росією.

Про розбіжності в чорногорському "Русі "Європа зараз" почали говорити ще минулого року на тлі парламентських виборів. Тоді ЗМІ писали, що в партії утворились дві групи, які орієнтуються на президента Мілатовича та Мілойко Спаїча, який зрештою став прем’єром країни.

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