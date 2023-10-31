Єврокомісія закликала Чорногорію продовжити рух до ЄС після затвердження уряду

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок закликала Чорногорію продовжити процес інтеграції до ЄС після призначення нового уряду, яке ліквідувало політичний глухий кут, що зупиняв прагнення держави до членства в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Фон дер Ляєн зустрілася з високопосадовцями Чорногорії лише через кілька годин після того, як парламент затвердив новий уряд після бурхливого засідання, яке тривало всю ніч.

"Чорногорія протягом тривалого часу найбільше просувалась серед країн Західних Балкан на шляху до ЄС, і я рада бачити, що ви сповнені рішучості зберегти... позицію", – сказала фон дер Ляєн після переговорів з президентом країни Яковом Мілатовичем.

"Моє перше повідомлення полягає в тому, що я вітаю те, що ви зараз будете повністю зосереджені на завданні цілі вступу. Ми повинні разом пройти останню милю, довести її до фінішу", – додала вона.

Уряд Чорногорії було сформовано після кількох місяців політичних суперечок після виборів у червні. Центристська партія "Європа зараз" прем’єр-міністра Мілойка Спаїча перемогла на виборах, але не мала достатньої підтримки для самостійного формування уряду.

Щоб сформувати уряд, коаліція-переможець отримала підтримку від антизахідних груп за умови, що один із їхніх лідерів, Андрія Мандіч, буде обраний спікером парламенту.

Також просербський і проросійський альянс "За кращу Чорногорію" на чолі Мандичем повинен отримати чотири міністерські посади після перестановок в уряді, попередньо запланованих на наступний рік.

Спаїч заявив, що його уряд буде проєвропейським, незважаючи на обрання Мандіча.

Він відкинув повідомлення про те, що на його Кабмін впливатиме сусідня Сербія, від якої Чорногорія відокремилася в 2006 році після референдуму про незалежність.

На тлі формування уряду однією з пріоритетних тем життя країни є запланований перепис населення, який опозиція критикує як спробу "штучно збільшити чисельність сербів" в країні.

Детальніше про це – у статті Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.