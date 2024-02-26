Президент Черногории вышел из своей партии из-за недовольства ее курсом

Президент Черногории Яков Милатович объявил об отставке со всех должностей в своей партии "Движение "Европа сейчас" и выхода из ее состава на фоне разногласий во взглядах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Объявляя о решении уйти в отставку с должностей в "Движении "Европа сейчас", Милатович заявил, что нынешняя деятельность политической силы противоречит обещаниям избирателям и ценностям, которыми он руководствовался, создавая партию.

"Создавая "Движение "Европа сейчас", мы обещали гражданам прозрачность в работе, рациональный и аргументированный диалог об инклюзивной и устойчивой политике. В то же время мы обещали, что компетенции и личная честность будут решающими факторами при трудоустройстве и продвижении", – отметил он.

В то же время президент Черногории пообещал направить "все силы" на "реализацию ключевых государственных приоритетов".

В "Движении "Европа сейчас", комментируя решение Милатовича, объяснили такой шаг внутрипартийным конфликтом и его намерением "препятствовать работе правительства и партии".

"Это способ наладить отношения на новой основе, которая, мы надеемся, будет более качественной, и для Черногории важно сохранить то, о чем он заявил во время своей отставки, – наконец начать работать в интересах граждан, вместо личной рекламы", – говорится в заявлении партии.

Также стало известно об исключении из "Движения "Европа сейчас" министра юстиции Черногории Андрея Миловича, который в октябре 2014 года в интервью пророссийским пропагандистам восхвалял Путина и выступал за развитие отношений Черногории с Россией.

О разногласиях в черногорском "Движении "Европа сейчас" начали говорить еще в прошлом году на фоне парламентских выборов. Тогда СМИ писали, что в партии образовались две группы, которые ориентируются на президента Милатовича и Милойко Спаича, который в итоге стал премьером страны.

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