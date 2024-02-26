Зеленський розповів, як умовляв Байдена поговорити з республіканцями про допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на потребі України у військовій допомозі Сполучених Штатів, яка останні кілька місяців блокується через суперечки Демократичної та Республіканської партій у Конгресі.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він говорив про схвалення додаткового фінансування для України зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном і відчув оптимізм після цієї розмови.

"Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчний наш народ, наші солдати і цивільні", – сказав він.

Голова держави наголосив, що усвідомлює вплив виборчого процесу у США на ухвалення рішень у Конгресі, але висловив сподівання, що домовленості вдасться досягти.

"Якщо вони передумають, це буде великою проблемою для нас. Я попросив президента (Байдена. – Ред.): "Будь ласка, президенте, я прошу вас допомогти мені і допомогти українському народу... будь ласка, проведіть одну зустріч між собою, демократами й республіканцям, і, будь ласка, чи можете ви домовитися?" – розповів Зеленський.

Він зазначив, що без допомоги США Україні буде важко не лише здобувати нові перемоги на полі бою, але й тримати оборону.

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться у вівторок, 27 лютого, у Білому домі з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб спробувати розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги Україні і запобігти шатдауну.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у неділю, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.