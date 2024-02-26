Зеленский рассказал, как уговаривал Байдена поговорить с республиканцами о помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил потребность Украины в военной помощи Соединенных Штатов, которая последние несколько месяцев блокируется из-за споров Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он говорил об одобрении дополнительного финансирования для Украины со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и почувствовал оптимизм после этого разговора.

"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героический наш народ, наши солдаты и гражданские", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что осознает влияние избирательного процесса в США на принятие решений в Конгрессе, но выразил надежду, что договоренности удастся достичь.

"Если они передумают, это будет большой проблемой для нас. Я попросил президента (Байдена. – Ред.): "Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу... пожалуйста, проведите одну встречу между собой, демократами и республиканцам, и, пожалуйста, можете ли вы договориться?" – рассказал Зеленский.

Он отметил, что без помощи США Украине будет трудно не только одерживать новые победы на поле боя, но и держать оборону.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден встретится во вторник, 27 февраля, в Белом доме с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи Украине и предотвратить шатдаун.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.