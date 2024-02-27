Місія із захисту повітряного простору країн Балтії тимчасово перебазується до Латвії

У суботу, 2 березня, на військовій авіабазі Національних збройних сил Латвії (НЗС) "Ліелварде" відбудеться урочиста церемонія відкриття місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За даними НЗС, протягом наступних дев'яти місяців Латвія візьме на себе обслуговування місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, оскільки в цей час на авіабазі в Емарі (Естонія) відбуватиметься модернізація аеродрому. Ремонтні роботи в Емарі торкнуться покриття аеродрому та інженерних систем.

Повітряний простір країн Балтії наразі патрулює військова авіація Німеччини. Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.

З 2004 року патрулювання ведеться з авіабази Шяуляй у Литві, але з 2014 року місія підтримки ведеться і з бази Емарі в Естонії. Уперше ротація місій відбуватиметься в Латвії.

У Міністерстві оборони Латвії пояснили, що поки Росія продовжує війну в Україні, винищувачі союзників, дислоковані в країнах Балтії, повинні не тільки реагувати на можливі порушення російськими військовими літаками повітряного простору країн Балтії, а й патрулюють повітряний простір поблизу російсько-білоруського кордону.

Також у Міністерстві оборони попередили про те, що найближчим часом жителі Латвії будуть частіше бачити і чути літаки союзників у повітряному просторі Латвії.

Раніше повідомляли, що у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.

Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до кордону НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.