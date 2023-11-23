Німецькі винищувачі Eurofighter прибули до Румунії для виконання місії НАТО

Чотири винищувачі Eurofighter зі складу ВПС Німеччини прибули в середу до Румунії для спостереження за повітряним простором в рамках місії НАТО з повітряного патрулювання Півдня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

З понеділка літаки посилять протиповітряну оборону на південно-східному фланзі НАТО. Протягом останніх тижнів вже були здійснені широкі підготовчі заходи до розгортання німецького контингенту, що складається з 150 солдатів.

"Знову беручи участь у посиленій місії повітряного патрулювання Air Policing South з чотирма винищувачами Eurofighter, ми демонструємо нашу солідарність з Румунією і співпрацюємо з метою захисту території нашого союзника", – заявив посол Німеччини Пеер Гебауер.

За інформацією посольства Німеччини в Бухаресті, для захисту німецького контингенту буде розгорнута "система захисту від малих безпілотних літальних апаратів".

Німеччина також пропонує супроводжувати і підтримувати середньострокове зміцнення румунського потенціалу для "захисту від малих безпілотних літальних апаратів".

650-кілометровий сухопутний кордон між Румунією і Україною став об'єктом російських атак. В останні місяці уламки безпілотників, якими РФ обстрілювала українську територію, падали на території Румунії.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

У жовтні у румунських населених пунктах на кордоні з Україною встановили систему протидії безпілотникам.