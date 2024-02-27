Миссия по защите воздушного пространства стран Балтии временно перебазируется в Латвию

В субботу, 2 марта, на военной авиабазе Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) "Лиелварде" состоится торжественная церемония открытия миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По данным НЗС, в течение следующих девяти месяцев Латвия возьмет на себя обслуживание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, поскольку в это время на авиабазе в Эмари (Эстония) будет происходить модернизация аэродрома. Ремонтные работы в Эмари коснутся покрытия аэродрома и инженерных систем.

Воздушное пространство стран Балтии сейчас патрулирует военная авиация Германии. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

С 2004 года патрулирование ведется с авиабазы Шяуляй в Литве, но с 2014 года миссия поддержки ведется и с базы Эмари в Эстонии. Впервые ротация миссий будет происходить в Латвии.

В Министерстве обороны Латвии объяснили, что пока Россия продолжает войну в Украине, истребители союзников, дислоцированные в странах Балтии, должны не только реагировать на возможные нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российско-белорусской границы.

Также в Министерстве обороны предупредили о том, что в ближайшее время жители Латвии будут чаще видеть и слышать самолеты союзников в воздушном пространстве Латвии.

Ранее сообщалось, что в 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

После вторжения РФ в Украину НАТО значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны.

После неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к границе НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию.