Спікер Джонсон після зустрічі в Білому домі: Допомогу Україні проголосуємо "своєчасно"

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у короткій заяві для ЗМІ.

За словами Джонсона, в Білому домі він узяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом.

"Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон", – наголосив він.

Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі "дуже оптимістичні" й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників) активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність", – сказав спікер.

Як відомо, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.