Байден почав зустріч із лідерами Конгресу, щоб розблокувати допомогу Україні

Президент США Джо Байден 27 лютого зібрав у Білому домі лідерів обох партій обох палат Конгресу, з якими хоче обговорити ухвалення нагальних рішень щодо економіки та безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі в Білому домі беруть участь лідер демократичної більшості Сенату США Чак Шумер і республіканської меншості Мітч Макконелл, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон і голова демократичної меншості Хакім Джеффріс.

Також, судячи з відео, із лідерами Конгресу говоритиме віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Фото: АР

На початку зустрічі Байден заявив, що хоче обговорити питання продовження тимчасового фінансування федерального уряду, аби з 1 березня уникнути часткового шатдауну, а також "нагальну потребу" України в американській допомозі.

"Гадаю, наслідки нашої бездіяльності щодо України кожен день є жахливими. Я говорив про це з нашими партнерами в "Групі семи". Вони дуже занепокоєні", – сказав президент США.

Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, інші загрози на Близькому Сході, зокрема з боку Ірану.

Як відомо, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у неділю, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.