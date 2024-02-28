Угорщина знайшла новий спосіб загальмувати вступ Швеції в НАТО

Остаточне набуття Швецією членства у НАТО знову штучно гальмується через те, що Угорщина поки не надіслала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" НАТО знову на паузі.

Шведське видання DN дізналося, що 28 лютого очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом мав летіти до Вашингтона на церемонію з держсекретарем США, яка мала поставити крапку у процесі вступу Швеції в НАТО.

Проте візит довелося відкласти, оскільки формальною умовою для завершення вступу є передача ратифікаційної грамоти до депозитарію у США, а цей документ з Угорщини ще не надійшов.

Формальним поясненням Будапешта є те, що Угорщина очікує інавгурації нового президента, що призначена на 5 березня. Парламент країни, нагадаємо, перед голосуванням щодо вступу Швеції прийняв відставку президентки Каталін Новак через так званий "педофільський скандал" та обрав нового президента, Томаша Шуйока.

Проте затримка є штучною, оскільки у період між відставкою попереднього президента та інавгурацією нового обов'язки президента тимчасово виконує спікер Ласло Кьовер, і стаття 14 конституції країни дає йому повноваження підписати ратифікаційний закон.

Немає сумнівів у тому, що ратифікаційний закон врешті буде підписаний. Але схоже, що в Будапешті вирішили ще у такий спосіб "покарати" Швецію за те, що вона не пішла на поступки Орбану.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина