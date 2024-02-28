Венгрия нашла новый способ затормозить вступление Швеции в НАТО

Окончательное обретение Швецией членства в НАТО снова искусственно тормозится из-за того, что Венгрия пока не направила в Вашингтон документ о ратификации, объясняя это выборами президента в своей стране.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" НАТО снова на паузе.

Шведское издание DN узнало, что 28 февраля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём должен был лететь в Вашингтон на церемонию с госсекретарем США, которая должна была поставить точку в процессе вступления Швеции в НАТО.

Однако визит пришлось отложить, поскольку формальным условием для завершения вступления является передача ратификационной грамоты депозитарию в США, а этот документ из Венгрии еще не поступил.

Формальным объяснением Будапешта является то, что Венгрия ожидает инаугурации нового президента, которая назначена на 5 марта. Парламент страны, напомним, перед голосованием по вступлению Швеции принял отставку президента Каталин Новак из-за так называемого "педофильского скандала" и избрал нового президента, Томаша Шуйока.

Однако задержка является искусственной, поскольку в период между отставкой предыдущего президента и инаугурацией нового обязанности президента временно исполняет спикер Ласло Кёвер, и статья 14 конституции страны дает ему полномочия подписать ратификационный закон.

Нет сомнений в том, что ратификационный закон в конце концов будет подписан. Но похоже, что в Будапеште решили еще таким образом "наказать" Швецию за то, что она не пошла на уступки Орбану.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.