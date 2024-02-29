Польща купує у США найсучаснішу систему управління ППО та ПРО на $2,5 млрд

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 29 лютого підписав у четвер контракт на створення інтегрованої системи управління протиповітряною і протиракетною обороною з урядом США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Контракт між Польщею та США вартістю приблизно 2,53 мільярда доларів буде реалізований протягом 2024-2031 років. Він передбачає закупівлю інтегрованої системи управління протиповітряною і протиракетною обороною IBCS.

До пакета входять командне і комунікаційне обладнання, необхідне для шести батарей програми протиповітряної оборони WISŁA і 23 комплектів програми протиракетної оборони NAREW.

Після підписання контракту Косіняк-Камиш підкреслив, що програми WISŁA і NAREW працюватимуть на найсучаснішій у світі системі управління. "Польща стане другою країною після США, яка матиме найсучаснішу в світі інтегровану систему управління", – підкреслив він.

Разом із Великою Британією Сполучені Штати стали головним джерелом закупівлі Польщею систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Минулої осені Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

А в лютому США дали зелене світло на продаж Польщі сучасних систем радіолокації, розвідки повітряного простору та наземної радіолокації разом із елементами логістики вартістю 1,2 мільярда доларів.