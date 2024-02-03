Нападник з ножем поранив трьох людей на вокзалі у Парижі

Троє людей були поранені в результаті ножового нападу на одному з найбільших залізничних вокзалів у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Le Figaro.

Жодна з жертв не отримала поранень, небезпечних для життя.

Один підозрюваний був заарештований після інциденту на Ліонському вокзалі в суботу, що стався перед восьмою годиною ранку за місцевим часом. Мотив нападу невідомий.

За даними видання, ймовірний затриманий виконавець атаки – 32-річний малієць, хоча він мав при собі італійське посвідчення водія. Він був озброєний ножем і молотком.

Чоловік зберігав мовчання протягом атаки, а потім підпалив свій рюкзак, перш ніж його затримали правоохоронці.

Повідомляють, що у нього є психіатричні розлади, йому 32 роки.

Останнім часом у Парижі сталося кілька ножових нападів у громадських місцях. У грудні троє туристів отримали ножові поранення, у тому числі смертельні, біля Ейфелевої вежі.

У січні минулого року шестеро людей були поранені після ножової атаки на Північному вокзалі столиці.