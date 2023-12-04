ФРН почала власне розслідування нападу в Парижі, в якому загинув німець

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе в понеділок оголосила про початок власного розслідування теракту біля Ейфелевої вежі в Парижі, в результаті якого загинув 23-річний громадянин ФРН і Філіппін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Федеральній прокуратурі ФРН пояснили, що розслідують випадки причетності німців до терористичних актів, тому відкрили провадження і у зв’язку з терактом у Франції.

Нагадаємо, ввечері в суботу, 2 грудня, 26-річний чоловік напав на невелику групу філіппінських туристів з молотком і ножем біля Ейфелевої вежі. Коли водій таксі спробував завадити нападу, чоловік вигукнув: "Аллах акбар".

Слідчі вважають, що нападник присягнув на вірність угрупованню "Ісламська держава", тому розслідують інцидент як теракт.

23-річний чоловік, який має громадянство Німеччини та Філіппін, помер від отриманих поранень. Двоє інших туристів, зокрема партнер загиблого, фізично не постраждали, але перебувають у шоковому стані.

Французька поліція, яка розслідує смертельний напад на вихідних біля Ейфелевої вежі, вивчає психічне здоров'я нападника.