Нападавший с ножом ранил трех человек на вокзале в Париже

Три человека были ранены в результате ножевого нападения на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Figaro.

Ни одна из жертв не получила ранений, опасных для жизни.

Один подозреваемый был арестован после инцидента на Лионском вокзале в субботу, произошедшего перед восемью часами утра по местному времени. Мотив нападения неизвестен.

По данным издания, вероятный задержанный исполнитель атаки – 32-летний малиец, хотя он имел при себе итальянское водительское удостоверение. Он был вооружен ножом и молотком.

Мужчина хранил молчание в течение атаки, а затем поджег свой рюкзак, прежде чем его задержали правоохранители.

Сообщается, что у него есть психиатрические расстройства, ему 32 года.

В последнее время в Париже произошло несколько ножевых нападений в общественных местах. В декабре трое туристов получили ножевые ранения, в том числе смертельные, возле Эйфелевой башни.

В январе прошлого года шесть человек были ранены после ножевой атаки на Северном вокзале столицы.