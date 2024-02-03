Дуда сумнівається, що Трамп буде м'яким до Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м’яким до президента Росії Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав у інтерв’ю Kanal Zero.

Дуду запитали про заяву колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона про те, що в разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх виборах Америка може отримати президента, який "буде добрішим до Москви, ніж до Києва".

"Я зустрічався з президентом Дональдом Трампом, він своєрідна, дуже жорстка людина, я б сказав, жорсткий боєць, дуже досвідчений у жорсткому бізнесі", – сказав президент Польщі.

У той же час він поставив під сумнів твердження про те, що Дональд Трамп "буде м'яким до Владіміра Путіна і його імперських прагнень".

Дуда також вважає, що Польщі слід працювати над тим, аби Трамп був переконаний, що американська присутність та американський вплив у цій частині Європи є важливими, у тому числі в економічному сенсі.

"Ми є великою країною, з якою варто мати торговельні відносини і варто мати тут компанії. У цьому регіоні є 120 мільйонів потенційних споживачів, які можуть купувати американські товари, які можуть користуватися американським газом, і не варто віддавати нас під російський вплив і мати все це з Росії", – зазначив Дуда.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

А глава МЗС Латвії наголосив, що Трамп каже про безпеку те саме, що Джо Байден та Барак Обама.