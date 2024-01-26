Стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, його цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Робертсон стверджує, що, незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону і збільшив внески до НАТО.

"Зараз, за відсутності реального прогресу (на полі бою. – Ред.) в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною", – сказав Робертсон у Палаті лордів.

"Члени Конгресу США від республіканців були тут (у Британії. – Ред.), і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав "дуже небезпечним" те, що Трамп говорить про наміри "завершити війну" в Україні за 24 години.