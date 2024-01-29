Голова МЗС Латвії: Трамп каже про безпеку те саме, що говорили Байден та Обама

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, коментуючи можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім, заявив, що Рига співпрацюватиме з будь-яким американським президентом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Насправді Трамп говорить те ж саме, що казав (нинішній президент) Джо Байден, те ж саме, що до нього говорив (попередник Трампа) Барак Обама. Усі вони говорили: будь ласка, інвестуйте в безпеку! Тільки Трамп ставить питання руба і каже: якщо ви не будете платити, то я не прийду!" – сказав Каріньш у розмові з TV24 Globuss.

За його словами, питанням, яке змушує людей почуватися незручно, є конкретні заяви про НАТО, Україну та про РФ від лідера республіканських перегонів у боротьбі за номінацію президента США.

Міністр пригадав, що і під час свого президентства попередник Трампа наголошував на тому, що Європа теж має платити за свою безпеку.

"США – наш головний стратегічний партнер, і Латвія співпрацюватиме з будь-яким президентом США. Якщо говорити конкретно про Трампа, то спекулювати тут можна по-всякому... За час його президентства зросла військова присутність США в Латвії, країнах Балтії та Польщі. Одна справа – судження коментаторів, і зовсім інша – те, що я пам'ятаю й бачив на власні очі", – зазначив Каріньш.

Він висловив упевненість, що Трамп балотується під гаслом повернення Сполученим Штатам колишньої могутності, що пов'язана з їхньою економікою та військовою міццю, тому сумнівно, що будь-хто з кандидатів у президенти зацікавлений в послабленні США.

Водночас, зазначив глава МЗС, проблема для Латвії – не результат президентських виборів у США, а закінчення війни в Україні, коли може змінитися ставлення до фінансування оборони та до РФ.

У такому разі, вважає Каріньш, потрібно буде говорити про збереження пильності як Європі, так і в НАТО, а також про продовження політики стримування Росії, тому що та залишиться державою-агресором.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав "дуже небезпечним" те, що Трамп говорить про наміри "завершити війну" в Україні за 24 години.