Фермери влаштували протест біля аеропорту Франкфурта

Сотні фермерів у суботу вранці влаштували протест у районі найбільш завантаженого аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За словами представника поліції, фермери вирушили до аеропорту близько 6 ранку за місцевим часом у суботу вранці.

Було оголошено про участь до 2 тисяч тракторів, але приїхало їх набагато менше. Рано вранці в суботу їх було 500-600.

фото: dpa

Був запланований протестний автопробіг навколо аеропорту. Поліція очікувала, що дороги будуть перекриті до другої половини дня.

Оператор аеропорту Fraport попросив людей добиратися до аеропорту громадським транспортом або виділити більше часу на поїздку автомобілем. Утім, великого хаосу, за словами поліції, у підсумку на дорогах не було.

Фермери обрали аеропорт Франкфурта не випадково. За словами кількох фермерських організацій, що брали участь в акції, протест стосувався вже не лише сільськогосподарського дизельного палива, а й чесної конкуренції.

"Те, що стосується авіації, має стосуватися і нас, фермерів. Авіаційне паливо досі не оподатковується, оскільки це поставило б німецьку авіацію в невигідне конкурентне становище", – заявили вони.

Франкфуртський аеропорт і вантажний сектор символізують інтеграцію німецької економіки і сільського господарства в глобальні ланцюги поставок і ринки, заявили фермери.

Нагадаємо, Бундестаг, 2 лютого проголосував за бюджет на 2024 рік із скасуванням сільськогосподарських субсидій, проти чого виступали фермери.

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах ЄС, вже кілька тижнів тривають протести фермерів, які вимагають для себе більш сприятливих умов праці.