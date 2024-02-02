Бундестаг схвалив бюджет на 2024 рік із майже 8 млрд євро допомоги для України

Нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, 2 лютого із понад місячною затримкою проголосувала за бюджет на 2024 рік із жорсткими борговими обмеженнями й скасуванням сільськогосподарських субсидій, проти чого виступали фермери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бюджет Німеччини на 2024 рік ухвалили 388 голосами "за" і 279 голосами "проти". Він становитиме 477 мільярдів євро, з яких 39 мільярдів євро припадають на запозичення.

Таким чином, ФРН повертається до конституційно закріпленої практики "боргового гальма", яке не дозволяє державі позичати більше 0,35% річного ВВП. Механізм призупинили у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 і пізніше продовжили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Бюджет передбачає вищий податок на квитки на пасажирські рейси, зміни до соціальних виплат, а також скорочення сільськогосподарських субсидій – зокрема поетапне скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів, що викликало обурення останніх.

Водночас у документі закладені майже 8 мільярдів євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.

Верхня палата парламенту ФРН – Бундесрат – ще не схвалила поетапне скасування пільг на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки. Відповідне голосування очікується 22 березня.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на зелені ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась діра у 17 мільярдів євро.