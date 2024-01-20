Тисячі фермерів на тракторах влаштували новий масштабний протест у Берліні

У Німеччині у суботу, 20 січня, тисячі фермерів продовжили свої протести із закликами до більшого захисту навколишнього середовища і тварин, а також виступаючи проти генної інженерії та несправедливих цін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними поліції, кілька сотень людей зібралися перед штаб-квартирою правлячої Соціал-демократичної партії вдень, щоб розпочати акцію.

Carsten Koall/dpa

Carsten Koall/dpa

Carsten Koall/dpa

Згодом близько 1000 демонстрантів на кількох десятках тракторів вирушили звідти в урядовий квартал Берліна під звуки клаксонів, барабанів і волинки.

Мітинг, до якого приєдналися ще 7 000 протестувальників перед урядовою канцелярією, проходив під гаслом "Хорошій їжі потрібне майбутнє – за сільське та екологічно чисте сільське господарство, вільне від ГМО!".

На деяких тракторах були плакати "Земля належить фермерам", "Продовольство – це політика!" і "Фермери вище корпоративних інтересів".

Представники альянсу під назвою "Ми ситі по горло!" передали міністру сільського господарства Джему Оздеміру ноту протесту під назвою "Зупинити несправедливість і голод, посилити права фермерів у всьому світі".

Оздемір прийняв ноту протесту від демонстрантів, а також закликав підтримати його у вирішенні питань, які залишилися без уваги.

"Допоможіть мені отримати для них більшість [у парламенті]", – сказав він протестувальникам.

Німецькі фермери обурені скороченням субсидій на пальне та посиленням екологічних обмежень без компенсації.

У мітингу взяли участь німецькі та міжнародні екологічні групи, в тому числі "П'ятниці за майбутнє".

Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт. Протести почалися після того, як урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро. Серед іншого, у бюджеті передбачалося скасування пільг для фермерів.

Раніше у січні уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.