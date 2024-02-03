Уряд спростив експорт насіння соняшника до Болгарії

Кабінет міністрів спростив умови експорту насіння соняшника до Болгарії – було встановлено автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного.

Про це повідомили в Мінагрополітики, пише "Європейська правда".

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 2 лютого 2024 року. Уряд проводить постійні консультації з країнами ЄС, з якими було введено ліцензування експорту деяких видів української сільгосппродукції.

"Нещодавно Республіка Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшника.

Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій з цією країною", – прокоментував заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

Це має спростити експорт відповідної української продукції, додав Качка.

Торік Болгарія до грудня заборонила імпорт українського соняшника, а після того для імпорту з України почав діяти режим ліцензування згідно з пропозицією України до Єврокомісії.