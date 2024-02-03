Правительство упростило экспорт семян подсолнечника в Болгарию

Кабинет министров упростил условия экспорта семян подсолнечника в Болгарию – был установлен автоматический режим лицензирования вместо неавтоматического.

Об этом сообщили в Минагрополитики, пишет "Европейская правда".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 февраля 2024 года. Правительство проводит постоянные консультации со странами ЕС, с которыми было введено лицензирование экспорта некоторых видов украинской сельхозпродукции.

"Недавно Республика Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семян подсолнечника.

Отныне получение лицензий на экспорт подсолнечника в Болгарию не потребует согласования Минагрополитики и, соответственно, отдельных консультаций с этой страной", – прокомментировал заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции, добавил Качка.

В прошлом году Болгария до декабря запретила импорт украинского подсолнечника, а после того для импорта из Украины начал действовать режим лицензирования согласно предложению Украины к Еврокомиссии.