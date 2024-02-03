Першим міністром Північної Ірландії уперше стала ірландська націоналістка

У суботу парламент Північної Ірландії вперше призначив ірландську націоналістку, представницю партії "Шинн Фейн", першим міністром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Партія "Шинн Фейн", як виступає за об’єднання з Ірландією, висунула кандидатуру Мішель О’Ніл на пост першого міністра, оскільки отримала найбільшу кількість місць на парламентських виборах у травні 2022 року.

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Це призначення відбулося після того, як пробританський суперник "Шинн Фейн", Демократична юніоністська партія (ДЮП), формально припинила дворічний бойкот коаліційного уряду. Це сталось після того, як цього тижня вона уклала угоду з британським урядом про пом'якшення торговельних суперечностей.

"Це історичний день, який знаменує собою новий світанок. Я буду служити всім однаково і буду першим міністром для всіх", – сказала 47-річна О'Ніл у своїй промові під час вступу на посаду.

О'Ніл не згадувала прямо про об’єднання з Ірландією в інавгураційній промові, яка була зосереджена на питаннях примирення та економічних.

О'Ніл і президентка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд представляють нове покоління політиків "Шинн Фейн", які не брали безпосередньої участі в кривавому конфлікті між ірландськими націоналістами, які прагнуть об'єднаної Ірландії, і пробританськими юніоністами, які бажають залишитися у складі Сполученого Королівства.

Як колишнє політичне крило Ірландської республіканської армії (ІРА), "Шинн Фейн" довго уникала політичного істеблішменту по обидва боки кордону. Зараз це найпопулярніша партія в Ірландії напередодні виборів, що відбудуться наступного року.

Посаду заступника першого міністра, яка за системою поділу влади в Північній Ірландії має такі ж повноваження, як і перший міністр, але меншу символічну вагу, обійме член ДЮП Емма Літтл-Пенгелі.

Дотепер посади першого міністра у Північній Ірландії обіймали винятково представники ДЮП.

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