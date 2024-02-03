Первым министром Северной Ирландии впервые стала ирландская националистка

В субботу парламент Северной Ирландии впервые назначил ирландскую националистку, представительницу партии "Шинн Фейн", первым министром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Партия "Шинн Фейн", которая выступает за объединение с Ирландией, выдвинула кандидатуру Мишель О'Нил на пост первого министра, поскольку получила наибольшее количество мест на парламентских выборах в мае 2022 года.

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Это назначение произошло после того, как пробританский соперник "Шинн Фейн", Демократическая юнионистская партия (ДЮП), формально прекратила двухлетний бойкот коалиционного правительства. Это произошло после того, как на этой неделе она заключила соглашение с британским правительством о смягчении торговых противоречий.

"Это исторический день, который знаменует собой новый рассвет. Я буду служить всем одинаково и буду первым министром для всех", – сказала 47-летняя О'Нил в своей речи при вступлении в должность.

О'Нил не упоминала прямо об объединении с Ирландией в инаугурационной речи, которая была сосредоточена на вопросах примирения и экономических.

О'Нил и президент "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд представляют новое поколение политиков "Шинн Фейн", которые не принимали непосредственного участия в кровавом конфликте между ирландскими националистами, стремящимися к объединенной Ирландии, и пробританскими юнионистами, желающими остаться в составе Соединенного Королевства.

Как бывшее политическое крыло Ирландской республиканской армии (ИРА), "Шинн Фейн" долго избегала политического истеблишмента по обе стороны границы. Сейчас это самая популярная партия в Ирландии накануне выборов, которые состоятся в следующем году.

Должность заместителя первого министра, которая по системе разделения властей в Северной Ирландии имеет такие же полномочия, как и первый министр, но меньший символический вес, займет член ДЮП Эмма Литтл-Пенгели.

До сих пор должности первого министра в Северной Ирландии занимали исключительно представители ДЮП.

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