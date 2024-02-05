Маркарова пояснила, коли можливе ухвалення Сенатом США пакета допомоги для України

Американський Сенат може 7 лютого проголосувати за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України.

Як передає "Європейська правда", про це у своєму Facebook написала посол України у США Оксана Маркарова.

"Оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет", – написала вона.

Маркарова також підтвердила інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України, який передбачає виділення нашій державі 60 мільярдів доларів.

На оборонні видатки передбачені 50,43 млрд доларів, з яких:

а) 48,4 млрд доларів – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

19,85 млрд доларів – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

13,8 млрд доларів – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд доларів – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки;

8 млн доларів для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

б) 1,6 млрд доларів для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

в) 300 млн доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

г) 100 млн доларів на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

На економічну / фінансову / цивільну та ядерну безпеку України передбачено 9,654 млрд доларів, включаючи:

7,85 млрд доларів на пряму бюджетну підтримку України. Законопроєктом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США; 1,58 млрд доларів на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектора; 25 млн доларів мають виділити Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії; 50 млн доларів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну. 149 млн доларів мають піти Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

У неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

Президент США Джо Байден своєю чергою закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.