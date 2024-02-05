Маркарова объяснила, когда возможно принятие Сенатом США пакета помощи для Украины

Американский Сенат может 7 февраля проголосовать за законопроект о пакете международной помощи США, в том числе для Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом в своем Facebook написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет", – написала она.

Маркарова также подтвердила информацию о распределении средств в пакете поддержки Украины, который предусматривает выделение нашему государству 60 млрд долларов.

На оборонные расходы предусмотрены 50,43 млрд долларов, из которых:

а) 48,4 млрд долларов – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно, а именно:

19,85 млрд долларов – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

13,8 млрд долларов – на перевооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд долларов – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки;

8 млн долларов – для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора за помощью Украине со стороны США.

б) 1,6 млрд долларов для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке;

в) 300 млн долларов на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

г) 100 млн долларов на поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

На экономическую / финансовую / гражданскую и ядерную безопасность Украины предусмотрено 9,654 млрд долларов, включая:

7,85 млрд долларов на прямую бюджетную поддержку Украины. Законопроектом предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США; 1,58 млрд долларов на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора; 25 млн долларов должны выделить Офису переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и на украинских территориях, отвоеванных у России; 50 млн долларов для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности в результате вторжения России в Украину. 149 млн долларов должны пойти Национальной администрации по ядерной безопасности США.

В воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Президент США Джо Байден в свою очередь призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект.