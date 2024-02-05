У Сенаті США оприлюднили проєкт бюджету для України, можуть проголосувати цього тижня

У неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що перше голосування по законопроєкту відбудеться не пізніше середи, але воно стикається з опозицією по обидва боки проходу.

Окрім $20,2 млрд на безпеку південного кордону, законопроєкт включає $60 млрд на підтримку України у війні з Росією, $14,1 млрд на безпекову допомогу Ізраїлю, $2,4 млрд на Центральне командування США та конфлікт у Червоному морі, а також $4,8 млрд на підтримку партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні, які зіткнулися з агресією з боку Китаю.

З тексту законопроєкту випливає, що його українська частина передбачає $13.7 млрд за програмою USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative), за якою Україні закуповують зброю, як в США, так в інших країнах; $13.4 млрд на ремонт, заміну та закупівлю нової зброї для України, а також поповнення своїх складів та запасів партнерів; $5.6 млрд на закупівлю снарядів; $1.6 млрд по програмі FMF (використовується для тренінгів, обладнання, допомоги нашим партнерам); $7.9 for direct budget support – прямі вливання в український бюджет (було 11,8 млрд в першочерговому варіанті).

Як пояснила народна депутатка Олександра Устінова, тепер, якщо в Сенаті знайдуть 60 голосів (51 демократ і 49 республіканців), то цей же пакет має проголосувати Палата представників.

"Сподіваюся, в Сенаті голоси знайдуть, або б текст не оприлюднювали. Тому фактично все залежатиме від 1 людини – спікера Джонсона, який єдиний може винести пакет на голосування в Хаусі (Палата представників, – ред.). Якщо винесе – голоси точно будуть, але він за це може поплатитися кріслом, як і свій попередник", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду", – заявив президент Джо Байден, також високо оцінивши міграційні заходи, передбачені законопроєктом, на переговори щодо якого пішли місяці.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що документ "помре по прибуттю", якщо потрапить до його палати.

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – заявив він.

Серед демократів теж не всі задоволені законопроєктом. Деякі прогресивні демократи обурені тим, що він не дає можливості отримати громадянство 11 мільйонам нелегальних мігрантів, які живуть у США вже багато років, включно з іммігрантами, які були ввезені в країну ще дітьми.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні. У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.