Спікер Палати представників обіцяє "поховати" проєкт бюджету для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре по прибуттю".

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – зазначив Джонсон.

У неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.

У Білому домі також зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.