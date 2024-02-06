У Молдові невідомі погрожували 7 школам, зокрема "російськомовним учням"

Поліція Молдови розслідує, хто стоїть за анонімним Телеграм-каналом, де розмістили погрози на адресу семи шкіл у Бєльцях, зокрема їхніх російськомовних учнів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У неділю 4 лютого в анонімному Телеграм-каналі з’явились повідомлення з погрозами на адресу російськомовних школярів та написали дату, коли семи школам у Бєльцях нібито влаштують теракти.

Генеральний інспекторат поліції закликав не турбуватися через погрози та назвав їх гібридною атакою з метою залякати людей.

"Державні органи провели розслідування і вжили необхідних заходів. Поліція розцінює ці дії як гібридну атаку, спрямовану на дезорієнтацію громадян і створення паніки", – заявили у поліції, додавши, що з’ясовують, хто саме стоїть за анонімним каналом.

Нагадаємо, перед цим Міністерству оборони Молдови довелося спростовувати фейки про те, що країна нібито дозволила транзит F-16, які мають передати Україні.