В Молдове неизвестные угрожали 7 школам, в частности "русскоязычным ученикам"

Полиция Молдовы расследует, кто стоит за анонимным Telegram-каналом, где разместили угрозы в адрес семи школ в Бельцах, в частности их русскоязычных учеников.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В воскресенье 4 февраля в анонимном Telegram-канале появились сообщения с угрозами в адрес русскоязычных школьников и написали дату, когда семи школам в Бельцах якобы устроят теракты.

Генеральный инспекторат полиции призвал не беспокоиться из-за угроз и назвал их гибридной атакой с целью запугать людей.

"Государственные органы провели расследование и приняли необходимые меры. Полиция расценивает эти действия как гибридную атаку, направленную на дезориентацию граждан и создание паники", – заявили в полиции, добавив, что выясняют, кто именно стоит за анонимным каналом.

Напомним, перед этим Министерству обороны Молдовы пришлось опровергать фейки о том, что страна якобы разрешила транзит F-16, которые должны передать Украине.