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Міноборони Молдови довелося спростовувати фейки про "транзит F-16 для України"

Понеділок, 5 лютого 2024, 14:58

Міністерству оборони Молдови довелося публікувати спростування фейку, який запустили у соцмережах, про нібито дозвіл Молдови на транзит територією країни винищувачів F-16, які мають везти для України. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Дезінформація почала поширюватися останніми днями, особливо у Telegram-каналах. У дописах стверджувалося, що президентка Мая Санду нібито надала дозвіл на транзит винищувачів через територію Молдови, а Міністерство оборони нібито дозволило розмістити ці винищувачі для України на аеродромі у Маркулештах. Також розганяли чутки, що Молдова "готує українських військових для вторгнення у Придністров’я".

"Ми категорично спростовуємо ці неправдиві повідомлення, спрямовані на нагнітання страху у суспільстві. Просимо громадян бути пильними і брати інформацію лише з офіційних джерел", – заявили у відомстві. 

Міноборони залишило без деталізованого спростування повідомлення, що Санду і Зеленський нібито домовилися, що українські F-16 зможуть пролітати через повітряний простір Молдови. 

Фейк про нібито розміщення українських винищувачів у Маркулештах вже окремо спростовували два тижні тому. 

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Наприкінці грудня перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і вирушила на навчання керуванню винищувачами F-16 у Данії.

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