МЗС Росії пригрозило країнам Балтії через "вибори" Путіна

До Міністерства закордонних справ Росії 6 лютого викликали тимчасових повірених у справах держав Балтії в Москві, яким висловили погрози у зв’язку з майбутніми "виборами" президента РФ.

Про це російське міністерство повідомило на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".

Дипломатів викликали у зв'язку з "відсутністю належної реакції влади Латвії, Литви та Естонії на неодноразові звернення російської сторони гарантувати безпеку на виборах президента Російської Федерації в березні цього року".

В МЗС РФ вимагають, щоб влада Латвії, Литви та Естонії вжила "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки виборців", а також для співробітників посольств РФ в період голосування.

У міністерстві пригрозили "серйозним протестом" російських громадян у цих країнах, якщо їм створять "труднощі" під час проведення виборів.

"У разі продовження саботажу діятимемо рішуче у двосторонньому контексті та в міжнародних структурах, покладаючи відповідальність на владу держав Балтії за таку позицію", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на так званих "президентських виборах" у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.

Минулого року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року, у тому числі на окупованих територіях України.