ЄС засудив проведення псевдовиборів президента РФ на окупованих територіях України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу рішуче засудив проведення Росією президентських псевдовиборів на окупованих територіях України 15-17 березня 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Високого представника ЄС.

За його словами, ЄС ніколи не визнає проведення РФ так званих "виборів" або їхніх результатів на території України. Він наголосив, що політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їх організації, відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій.

"ЄС рішуче засуджує цю нову спробу Росії легітимізувати свою тимчасову та незаконну анексію українських територій. Так звані "вибори" грубо порушують Статут ООН та незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Росія не має жодних законних підстав для будь-яких таких дій на міжнародно визнаній території України", – йдеться в заяві.

ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та її невід'ємного права на самооборону, наголосив головний дипломат Євросоюзу.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. Росія повинна негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – резюмував Боррель.

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах. Він також додав, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим".