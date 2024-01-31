Естонія дозволила Росії провести "вибори президента" тільки в одному місці

Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на голосуваннях на так званих президентських виборах у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.

Це випливає з відповіді естонського МЗС на запит Postimees, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Естонії наголосило, що вибори президента РФ – це "ритуал самоствердження авторитарної влади" і не є ані чесними, ані вільними.

"Естонія рішуче засуджує намір Росії провести вибори на тимчасово окупованих територіях України. Це грубе порушення міжнародного права. Естонія направила Росії відповідну ноту, а Європейський Союз дав зрозуміти це", – додали там.

Естонське МЗС вказало, що вирішило максимально скоротити кількість дільниць для голосування для росіян на "президентських виборах": якщо в попередні роки їх було дев’ять, тепер буде лише одна – в посольстві РФ у Таллінні.

"Важливо зазначити, що дозвіл своїм громадянам проводити вибори на території посольства є частиною Віденської конвенції, і країна перебування не має права забороняти це. Проведення виборів за межами посольства неприйнятне, і ми не бачимо можливості дозволити це", – пояснили в МЗС Естонії.

Так звані вибори президента в Росії завершаться 17 березня, але до цього буде організоване дострокове голосування, а в більшості російських регіонів проголосувати буде можна також онлайн.

Минулого року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року у тому числі на окупованих територіях України.