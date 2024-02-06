МИД России пригрозил странам Балтии из-за "выборов" Путина

В Министерство иностранных дел России 6 февраля вызвали временных поверенных в делах государств Балтии в Москве, которым высказали угрозы в связи с предстоящими "выборами" президента РФ.

Об этом российское министерство сообщило на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

Дипломатов вызвали в связи с "отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны гарантировать безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте этого года".

В МИД РФ требуют, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли "все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей", а также для сотрудников посольств РФ в период голосования.

В министерстве пригрозили "серьезным протестом" российских граждан в этих странах, если им создадут "трудности" во время проведения выборов.

"В случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Балтии за такую позицию", – заявили в ведомстве.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии позволило России открыть на своей территории только один участок на так называемых "президентских выборах" в марте 2024 года – в российском посольстве в Таллинне.

В прошлом году главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года, в том числе на оккупированных территориях Украины.