Внаслідок зсуву у Грузії загинули щонайменше чотири людини

Минулої ночі стався зсув ґрунту у селі Нергеєті Багдатського муніципалітету, що на заході Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Внаслідок зсуву загинули щонайменше чотири людини, тривають пошуки ще п'яти, зокрема дітей. Зсув накрив чотири будинки. Одну людину було врятовано і перевезено в безпечне місце.

Співчуття сім'ям загиблих висловила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Висловлюю глибоку скорботу у зв'язку із загибеллю людей унаслідок стихійного лиха в Західній Грузії. Висловлюю співчуття і підтримку їхнім сім'ям і близьким у ці важкі хвилини", – написала Зурабішвілі в соцмережі.

За інформацією МВС Грузії, у зоні стихії працюють понад 200 рятувальників, мобілізовано спецтехніку, дрони та групу кінологів.

Напередодні через зсув ґрунту загинули двоє жителів гірської Аджарії.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною. Одну зниклу дитину досі не знайшли.