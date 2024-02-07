В результате оползня в Грузии погибли по меньшей мере четыре человека

Прошлой ночью произошел оползень в селе Нергеети Багдатского муниципалитета, что на западе Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

В результате оползня погибли по меньшей мере четыре человека, продолжаются поиски еще пяти, в том числе детей. Оползень накрыл четыре дома. Один человек был спасен и перевезен в безопасное место.

Соболезнования семьям погибших выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия в Западной Грузии. Выражаю соболезнования и поддержку их семьям и близким в эти тяжелые минуты", – написала Зурабишвили в соцсети.

По информации МВД Грузии, в зоне стихии работают более 200 спасателей, мобилизованы спецтехника, дроны и группа кинологов.

Накануне из-за оползня погибли двое жителей горной Аджарии.

Напомним, в начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей. Одного пропавшего ребенка до сих пор не нашли.