В Італії застрелили ведмедя, визнаного небезпечним, що викликало протест захисників тварин

На півночі Італії співробітники лісової охорони у вівторок вбили бурого ведмедя, якого місцева влада вважала небезпечним для людей, що викликало протести з боку захисників прав тварин і привернуло увагу міністра охорони довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Бурий ведмідь M90 був убитий співробітниками лісової охорони в долині Соле у східних Альпах за наказом глави провінції Тренто Мауріціо Фугатті.

У провінції пояснили, що ведмідь демонстрував "надмірну впевненість і часто відвідував міські райони", неодноразово слідуючи за людьми. Одно разу він понад пів кілометра ішов за парою туристів.

Інститут охорони навколишнього середовища Іспа підтвердив необхідність усунути вказаного ведмедя якнайшвидше, додали у провінції.

Тварина була ідентифікована за радіонашийником і вушними мітками.

Екологічні групи висловили протест проти швидкості видачі та виконання наказу про вбивство тварини, що не дало їм часу подати клопотання про відстрочку.

Вони оголосили про проведення акції протесту в суботу в столиці провінції.

Час видання указу і його виконання "змушує нас думати, що поки наказ підписувався, рушниці вже диміли", – сказав Массімо Віттурі з групи з захисту прав тварин LAV.

Міністр охорони навколишнього середовища Італії Джільберто Пічетто Фратін поставив під сумнів, чи був відстріл найкращим варіантом, заявивши, що "це не може бути єдиною альтернативою".

Він закликав докласти зусиль, щоб "гарантувати мирне співіснування на цій території".

Влада провінції бореться з зоозахисниками за те, що робити зі зростаючою популяцією альпійського бурого ведмедя, яка колись майже вимерла, але відродилася завдяки проєкту, що фінансується Європейським Союзом.

Минулої весни в національному парку Брента зловили 17-річну самку, ідентифіковану як JJ4, яка вбила бігуна.

Цей випадок став першим в історії Італії принаймні за останні 150 років.

26-річний Андреа Папі загинув від кігтів ведмедя під час гірського тренування 5 квітня. Влада провінції Тренто наказала вбити хижака, але група захисників тварин звернулася до адміністративного суду, який 11 квітня призупинив дію наказу.