В Италии застрелили медведя, признанного опасным, что вызвало протест защитников животных

На севере Италии сотрудники лесной охраны во вторник убили бурого медведя, которого местные власти считали опасным для людей, что вызвало протесты со стороны защитников прав животных и привлекло внимание министра охраны окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Бурый медведь M90 был убит сотрудниками лесной охраны в долине Соле в восточных Альпах по приказу главы провинции Тренто Маурицио Фугатти.

В провинции объяснили, что медведь демонстрировал "чрезмерную уверенность и часто посещал городские районы", неоднократно следуя за людьми. Однажды он более полукилометра шел за парой туристов.

Институт охраны окружающей среды Испании подтвердил необходимость устранить указанного медведя как можно быстрее, добавили в провинции.

Животное было идентифицировано по радионашейнику и ушным меткам.

Экологические группы выразили протест против скорости выдачи и исполнения приказа об убийстве животного, что не дало им времени подать ходатайство об отсрочке.

Они объявили о проведении акции протеста в субботу в столице провинции.

Время издания указа и его исполнения "заставляет нас думать, что пока приказ подписывался, ружья уже дымились", – сказал Массимо Виттури из группы по защите прав животных LAV.

Министр охраны окружающей среды Италии Джильберто Пичетто Фратин поставил под сомнение, был ли отстрел лучшим вариантом, заявив, что "это не может быть единственной альтернативой".

Он призвал приложить усилия, чтобы "гарантировать мирное сосуществование на этой территории".

Власти провинции борются с зоозащитниками за то, что делать с растущей популяцией альпийского бурого медведя, которая когда-то почти вымерла, но возродилась благодаря проекту, финансируемому Европейским Союзом.

Прошлой весной в национальном парке Брента поймали 17-летнюю самку, идентифицированную как JJ4, которая убила бегуна.

Этот случай стал первым в истории Италии по крайней мере за последние 150 лет.

26-летний Андреа Папи погиб от когтей медведя во время горной тренировки 5 апреля. Власти провинции Тренто приказали убить хищника, но группа защитников животных обратилась в административный суд, который 11 апреля приостановил действие приказа.