Президентка Грузії обговорює з опозицією платформу за європейський курс країни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ініціювала перемовини з політсилами і громадськими організаціями щодо створення спільної платформи за європейський курс для Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зурабішвілі повідомила, що почала переговори з зацікавленими рухами про створення "Платформи єдності для Європи".

Зустрічі проходять у президентській резиденції, президентка вже зустрілася з лідерами партії "Лело". На них погодилися також "Національний рух", "Гірчі", партія "Громадяни", "Стратегія Агманешебелі", "Європейські демократи", засновник опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніка Гварамія.

Партія колишнього прем’єра Георгія Гахарії "За Грузію" нібито відмовилась долучатися.

Перед цим Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія почала нову гібридну війну проти Грузії.