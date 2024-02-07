Президент Грузии обсуждает с оппозицией платформу за европейский курс страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили инициировала переговоры с политсилами и общественными организациями по созданию совместной платформы за европейский курс для Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили сообщила, что начала переговоры с заинтересованными движениями о создании "Платформы единства для Европы".

Встречи проходят в президентской резиденции, президент уже встретилась с лидерами партии "Лело". На них согласились также "Национальное движение", "Гирчи", партия "Граждане", "Стратегия Агманешебели", "Европейские демократы", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

Партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию" якобы отказалась участвовать.

Перед этим Саломе Зурабишвили заявила, что Россия начала новую гибридную войну против Грузии.