Президентка Зурабішвілі: Росія почала нову гібридну війну проти Грузії

Росія, не зумівши зламати Україну, почала вести нову гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі гібридні інструменти у своєму розпорядженні.

Про це заявила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі, виступаючи з річним звітом у парламенті країни, її цитує "Эхо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про виклики, перед якими опинилася Грузія у 2023 році, Зурабішвілі згадала про війну в Україні.

"Росія не змогла зламати Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її.

Незважаючи на невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю", – зазначила Зурабішвілі.

Вона сказала, що план Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння в грузинські територіальні води. Тим самим Росія створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

Зурабішвілі розповіла про оголошення мобілізації на окупованих територіях, а також про "кроки, зроблені в напрямку анексії", згадавши захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту.

За її словами, на лінії окупації тривають "постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства" місцевих жителів.

Зурабішвілі виступає з річним звітом у парламенті востаннє. У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обере колегія вибірників.